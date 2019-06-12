شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يهنئ الأقباط ببدء صوم الرسل الاثنين المقبل.. ويحذر من «العقول المشوشة والمنقادة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، عظة روحية حملت عنوان «أنواع من العقول»، مساء الأربعاء، عقب رئاسة صلاة القداس الإلهي بكنيسة التجلي بدير القديس الأنبا بيشوي في وادي النطرون.

وتأمل قداسة البابا في أنواع من العقول، حيث خصص عظته الأسبوعية للحديث عن تجديد العقل، مؤكدًا أن تجديد العقل يؤثر إيجابيًا على الكنيسة والخدمة فيها وكذلك المجتمع.

وقال البابا إن وظيفة العقل الأولى هي التعرف على الله وكافة الكائنات التي خلقها، كذلك العقل هو وعاء للمعرفة والإنسان صنع الحضارة والعلوم على مدى التاريخ الإنسانى، وهذه المعارف تحولت إلى تخصصات وعلوم مختلفة، كما أن العقل يساعد الإنسان على الوصول إلى الخيارات والقرارات المناسبة في كافة أمور الحياة.

وأضاف أن الله خلق الإنسان بصفات ثلاث، فخلقه الله عاقلا، وعاملا، وعابدا على أن يكون المخدع الخاص هو قلب الإنسان.

وأوضح أن أولى العلامات الخاصة بالعقل السليم أن يكون الله هو الذي يقوده، وأن العقل الصحيح أيضا يتمتع بالتوازن، إلى جانب وجود مرجعية للعقل لأشخاص مشهود لهم بالحكمة أو من خلال كتب موثوق فيها.

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وأشار البابا تواضروس الثانى إلى ضرورة أن يكون العقل متجددا بشكل مستمر، وهو ما يؤدى إلى حالة التجديد الروحى المطلوبة للإنسان، لافتا أن تجديد الذهن شكل من أشكال التوبة.

ونوه البابا إلى أن بعض العقول ليس لها رجاء في شيء وممتلئة باليأس، وهى من أخطر أنواع العقول، وأن هناك عقولا لا تنظر حولها ولا تشهد أي تطوير وفى نفس الوقت يرفض كل جديد، وهناك عقل روتينى أيضا لا يفكر خارج الإطار المرسوم له وهذا العقل لا يعرف التجديد والابتكار، وأنه يجب الجمع بين «الأصالة والمعاصرة» وهذه العملية تحتاج إلى إرشاد من الروح القدس.

وتابع: أن هناك نوعا من العقول يشبع بالفضول، وأن هناك شخصيات منقادة أو مسلوب لفكر شخص واحد فقط والعقل المنقاد لا يستطيع التفكير بمفرده، وهذه خطورة الإنسان الذي يقرأ لكاتب واحد ولا يصح أن يكون الإنسان أسيرا لعقل واحد، وكذلك توجد عقول مشوشة ويكون الإنسان مشتتا وتائها، إلى جانب وجود عقول يقودها الانفعال.

واقترح البابا تواضروس أن يقرأ الإنسان بشكل مستمر، وأن يبدأ بالكتاب المقدس وهو أحد وسائل تجديد العقل، كذلك تجديد العقل يأتى من خلال الجلوس إلى الكبار للاستفادة من خبرات الماضى وأخذ المشورة منهم، مؤكدًا أن تجديد العقل والفكر يجدد الخدمة والمجتمع.

وهنأ البابا الأقباط بعيد حلول روح القدس قائلا إن الكنيسة تحتفل الأحد المقبل بعيد حلول الروح القدس، على أن يبدأ صوم الرسل يوم الاثنين المقبل، مشيرا إلى أن الكنيسة احتفلت برسامة عدد من الأساقفة، على أن يجلس أسقف جنوب إفريقيا على إيبارشيته في الـ28 من يونيو الجارى.

حضر العظة عدد كبير من أساقفة المجمع المقدس ورهبان الأديرة.