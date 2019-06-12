شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصدق على قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى على قانون رقم 73 لسنة 2019 بإصدار قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولي.

وجاء من مواد القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية: يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 348 لسنة 2012 بإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات، وقرار رئيس الجمهورية رقم 349 لسنة 2012 بإنشاء جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

وينقل العاملون بإدارات النقل البرى بالهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى، والعاملون بجهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى، الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون إلى جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بذات أوضاعهم الوظيفية، وأجورهم، وإجازاتهم، ومزاياهم النقدية والعينية والتعويضات.