شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة الإدارية: مصر عرضت على الدول الأفريقية المشاركة تجربتها في مكافحة الفساد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال العميد محمد الزاهد، المتحدث باسم هيئة الرقابة الإدارية، إن انعقاد منتدى مكافحة الفساد في مصر، هو الأول من نوعه، حيث يتجمع للمرة الأولى قادة الأجهزة المكافحة للفساد بالقارة والجميع يعرض تجاربه لتعم الفائدة.

وأضاف «الزاهد» في مداخلة هاتفية لنشرة TeN، أن الدول الأفريقية استجابت وبادرت بالمشاركة بنسبة تتجاوز 80% بمشاركة أكثر من 45 دولة إفريقية، يؤكد نجاح التجربة.

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وأضاف «الزاهد» أن مصر عرضت على الدول الإفريقية المشاركة تجربتها في مكافحة الفساد، وكذلك عرضنا تجربتنا في إنشاء أكاديمية مكافحة الفساد أيضاً.

وأشار العميد الزاهد إلى أن جلسات الغد ستتناول آليات مكافحة الفساد على مستوى قاري وتنمية الموارد البشرية في مكافحة أوجه الفساد، وكذلك ترشيد الحكم الإفريقي نحو مكافحة الفساد.

وأوضح العميد الزاهد أن مشاركة دول عربية من خارج إفريقيا يؤكد مدى احترام الدول العربية وإدراكهم نحو هذا الاتجاه وضرورة مكافحة الفساد في بلدانهم.