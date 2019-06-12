شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يعيّن 27 مندوبًا بمجلس الدولة (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا رقم 284 لسنة 2019 بتعيين بعض المندوبين المساعدين مندوبين بمجلس الدولة ، وذلك اعتبارا من 1/1/2018. Advertisements وشمل القرار تعيين 27 مندوبا بمجلس الدولة ونشر القرار فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم، الأربعاء، وهم كالتالى: 23 مكرر هـــ تامين by Bassam Mharan on Scribd

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