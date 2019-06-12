شكرا لقرائتكم خبر عن إياد نصر: شريف عرفة كلمة السر في نجاح فيلم الممر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال إياد نصار، أحد أبطال فيلم الممر، إن أبرز ما في العمل القيادة الفنية الناجحة للمخرج شريف عرفة.

وأضاف «نصار»، في تصريحات متلفزة، الليلة: «كنا جنودًا منضبطين خارج الكاميرا بقيادة عرفة»، معلقاً «دوري في الفيلم كان صعبا، كون من المستحيل التعاطف مع شخصية الضابط الإسرائيلي».

وأضاف: «سألت خبيرًا في اللغة العبرية عن الأخطاء التي وقع فيها الممثلون الذين جسدوا شخصيات إسرائيلية من قبل»، وأشاد نصار في نهاية مداخلته بأداء كل من أحمد عز وأحمد فلوكس، ومحمد فراج.