شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يرأس القداس الإلهي بوادي النطرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، صلاة القداس الإلهي بكنيسة التجلي بمركز لوجوس البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي في وادي النطرون، الأربعاء. وشارك في صلاة القداس الأنبا صرابامون، رئيس دير الأنبا بيشوي، ورهبان الأديرة، بحضور المئات من الشعب القبطي. ومن المقرر أن يلقي البابا تواضروس الثاني عظة روحية في إطار الاجتماع الأسبوعي.

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