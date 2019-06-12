خلال يوم.. ضبط 210 قطعة سلاح وتنفيذ 80 ألف حكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 210 قطعة سلاح ناري، 208 قضايا مخدرات، 356 دراجة نارية مخالفة، 21093 مخالفة مرورية، 2592 مخالفة مرافق، 32 قضية مصنفات وتنفيذ 80611 حكم قضائي متنوع.
جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وشارك في الحملات أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاعي الأمن المركزي والأمن العام.
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