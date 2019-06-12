نشرة الحوادث المسائية.. مصرع 14 شخصًا في "حادث طرة" والمؤبد للمتهمين بـ"محاولة اغتيال السيسي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

مصرع 14 شخصًا في حادث تصادم 3 سيارات أعلى كوبري طرة

لقى 14 شخصًا مصرعهم، وأصيب 8 أخرين في حادث تصادم 3 سيارات بطريق الأوتوستراد في طرة منطقة حلوان.

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ضبط 7 طلاب لتسريبهم امتحان اللغة الإنجليزية

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط 7 طلاب سربوا امتحان مادة اللغة الإنجليزية، وتداوله عبر تطبيق "واتس آب" لطلاب الثانوية العامة.

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الداخلية: 4 ملايين حساب وهمي على "الفيس بوك" في مصر

قال الدكتور محمد الجندي الخبير المعلوماتي، إن إطلاق الشائعات ليس أمراً اعتباطيًا وإنما تتم بأسلوب ممنهج وتشرف عليه أجهزة مخابراتية، خاصة أن التكنولوجيا سلاح ذو حدين ويوجد من يسئ استخدامها.

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"أخفوه بحاوية تفاح".. لحظة ضبط 2 طن حشيش في الميناء (فيديو)

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، فيديو يبرز جهود الأجهزة الأمنية، خلال إحباط شحنة مخدرات وزنت قُرابة 2 طن من مخدر الحشيش، وأكثر من 5 مليون قرص مخدر لعقار الكبتاجون قادمة من إحدى الدول العربية عبر ميناء دمياط البحري، في واحدة من أكبر الضربات الأمنية ضد عمليات تهريب المخدرات داخل البلاد.

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حريق في معرض موبيليات من 5 طوابق بسوهاج

تبذل قوات الحماية المدنية في سوهاج جهودًا مكثفة للسيطرة على حريق، في معرض موبيليات مكون من 5 طوابق بشارع العراق بمدينة طهطا، شمالي المحافظة.

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حريق بسيارة نقل يصيب محور الأوتوستراد بشلل مروري

اندلع حريق في سيارة نقل "تريلا" أعلى محور الأوتوستراد بالقرب من سجن 15 مايو، مما تسبب في حدوث شلل مروري.

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29 يونيو.. تصالح نجل صفوت الشريف مع وزارة المالية

حددت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي، المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة، تحديد جلسة 29 يونيو الجاري، لتصالح أشرف صفوت الشريف رئيس مجلس إدارة شركة "برايم بيكتشرز إيجيبت" للمرئيات، مع وزارة المالية، وسداد مبلغ 500 ألف جنيه، عن اتهامه بالتهرب الضريبي من المبيعات عن الشركة.

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أحكام تتراوح بين المؤبد والبراءة لـ292 متهمًا بقضية "محاولة اغتيال السيسي"

قضت المحكمة العسكرية المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بمعاقبة 292 متهمًا، بأحكام تتراوح بين المؤبد والبراءة، في قضية محاولة اغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي، وولي عهد السعودية السابق، الأمير محمد بن نايف.

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براءة 3 متهمين بحرق سيارة شرطة في حدائق حلوان

قُبلت محكمة النقض، الطعن المقدم من 3 متهمين على الحكم الصادر بحقهم بالسجن 7 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"بحرق سيارة شرطة بحداق حلوان"، وأيدت المحكمة براءة المتهمين.

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