النيابة تعاين موقع حادث "كوبري طرة".. وتستمع لأقوال المصابين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

انتقل فريق من النيابة العامة، إلى محل حادث تصادم سيارة ملاكي بسيارتي أجرة، أعلى كوبري طرة بطريق الأوتوستراد في حلوان، لإجراء المعاينة المبدئية للحادث، ومعرفة أسباب وقوعه.

وقال مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية في وقت سابق، لمصراوي، إن الحادث أسفر عن مصرع 14 شخصا وإصابة 8 آخرين، مشيرا إلى أنه تم نقل جميع المصابين لمستشفيات مبرة حلوان والبنك الأهلي وحلوان العام وجراحات اليوم الواحد بالبساتين.

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وانتقل فريق النيابة، إلى المستشفيات سالفة الذكر، لسماع أقوال المصابين، وتبين أن الحادث نَجم عن اصطدام سيارة ملاكي بسيارتي أجرة، بسبب السرعة الجنونية أثناء القيادة.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت إخطارا من الخدمات المعينة بطرة بوقوع حادث مروري، ما أدى إلى توقف حركة المرور.

وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، وإعادة حركة السير مرة أخرى.