تأجيل محاكمة العصابة الدولية للمخدرات لجلسة 18 يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولي كساب، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة عصابة دولية بتهمة حيازة 3 مليون قرص مخدر كبتاجون، و4 أطنان حشيش بقصد الاتجار، وحيازة أجهزة اتصالات الثريا، لجلسة 18 يوليو للمرافعة.

عُقدت الجلسة بعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب وهيثم محمود عبد الرحيم وأمانة سر وائل عبد المقصود.

وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 4992 لسنة 2017 جنايات التجمع الأول قيام سليمان فهد الأحمد لبناني الجنسية، عبد الرحمن سليمان فهد الأحمد لبناني الجنسية، محمد عماد سليمان فهد الأحمد، لبناني الجنسية، طلال منيعي سلامة سلمي، مغربي الجنسية، علي طلال منيعي سلامة سلمي مغربي الجنسية، عثمان فرج حميدة جبريل مغربي الجنسية، هشام انهناه، مغربي الجنسية، الذهبي العروس، مغربي الجنسية، بتكوين عصابة دولية بقصد الاتجار في جوهري مخدر الحشيش والمبفتالين داخل البلاد.

كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة جلب المواد المخدرة إلى داخل البلاد بدون ترخيص وبغير الأحوال المصرح بها قانونا، بالإضافة لإنتاج واستخراج جوهر الحشيش، والشروع في إنتاج واستخراج مخدر المبفتالين بدون ترخيص، وحيازة أجهزة هواتف الثريا بدون تصريح من الجهة الإدارية.