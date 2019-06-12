​"الأعلى للثقافة" يعقد لقاء حول "تنمية الروافد الثقافية بأفريقيا".. الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

يعقد المجلس الأعلى للثقافة، الثلاثاء المقبل، لقاء ثقافيا مع الحاصلين على منحة جمال عبد الناصر للشباب من دول الاتحاد الأفريقي والتي تمنحها وزارة الشباب والرياضة المصرية، وذلك في تمام السابعة مساء بقاعة المجلس الأعلى للثقافة بساحة الأوبرا.

وذكر المجلس، في بيان اليوم الأربعاء، أن اللقاء يتضمن محاضرة حول "دور المجلس الأعلى للثقافة في تنمية الروافد الثقافية بالقارة الأفريقية".

ويأتي اللقاء في إطار الفعاليات الثقافية التي تنظمها وتستضيفها وزارة الثقافة المصرية احتفالا برئاسة مصر للاتحاد الأفريقي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة؛ ويحضره الشباب الحاصلين على منحة جمال عبد الناصر للقيادة من الدول التالية: الجزائر / بروندي/ الكاميرون/ تشاد/ كوت ديفوار/ أثيوبيا/ جامبيا/ غانا/ غينيا/ كينيا/ ليبيريا/ ليبيا/ مالاوي/ ناميبيا/ نيجيريا/ رواندا/ سيراليون/ الصومال/ جنوب السودان/ السودان/ تنزانيا/ أوغندا/ زيمبابوي.

ويشارك في اللقاء الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، والدكتورة أماني الطويل عضو لجنة الثقافات الأفريقية بالمجلس ومدير البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.