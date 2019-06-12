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بدرجات الحرارة.. الأرصاد تعلن التوقعات التفصيلية لطقس الخميس

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:
يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدًا الخميس، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، وتكون الرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة إلى مضطربة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، وتكون الرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 23 35
شبين الكوم 23 34
طنطا 22 33
دمنهور 22 30
الإسكندرية 21 28
بلطيم 22 28
مطروح 20 28
السلوم 20 30
سيوة 20 38
بورسعيد 23 28
دمياط 23 26
الزقازيق 23 34
الإسماعيلية 21 35
السويس 21 34
العريش 20 29

رفح 20 29

رأس سدر 24 34

نخل 18 34

نويبع 25 32

طابا 21 31

كاترين 18 28

الطور 26 37

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شرم الشيخ 25 35

الغردقة 26 36
مرسى علم 24 35

الفيوم 23 36
بني سويف 23 36

المنيا 24 37
أسيوط 24 37

سوهاج 25 38

قنا 25 39
الأقصر 25 40

أسوان 26 40

أبو سمبل 26 40

الوادي الجديد 23 41

شلاتين 24 35
أبو رماد 24 34

حلايب 25 33
رأس حدربة 25 32

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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