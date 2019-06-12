محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
قدمت دار الإفتاء المصرية، بخالص العزاء للشعب المصري وأسر وعائلات المتوفين الذين قضوا حتفهم في حادث الاوتوستراد اليوم الأربعاء، داعية المولى عز وجل أن يقبلهم في صفوف الشهداء.
كما توجهت دار الإفتاء بالدعاء إلى الله تعالى بأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين في الحادث.
كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت اليوم، وفاة 14 مواطنا وإصابة 10 آخرين في حادث تصادم سيارتين "ميكروباص" بطريق الأتوستراد، حلوان.
كانت هذه تفاصيل خبر دار الإفتاء تنعي ضحايا حادث الأوتوستراد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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