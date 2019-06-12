امتحانات الثانوية الأزهر: هدوء يسود لجان "الإستاتيكا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– محمود مصطفى:

شهد اليوم لامتحانات القسم العلمي بالثانوية الأزهرية، هدوءًا في غالبية لجان امتحانات مادة الإستاتيكا (نظام حديث)، دون رصد شكاوى عن خروجها عن المقرر أو عدم مناسبتها للزمن، وتسجيل بعض المخالفات البسيطة.

وقال الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن "القطاع سعى لتوفير مناخ مناسب لكل الطلاب خلال امتحاناتهم في الشهادة الثانوية، كما عملنا على انضباط سير الامتحانات ومنع أي وسيلة للغش، حتى يتحقق العدل للطلاب الذين اجتهدوا وذاكروا بجد"، مشيدًا بطلاب الأزهر والتزامهم بالتعليمات.

وتستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى يوم 29 يونيو الجاري، ويشارك فيها 154954 ألف طالب وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلميِّ والأدبيِّ، من بينهم 103067 طالبًا في القسم الأدبيِّ، و51887 طالبًا في القسم العلميِّ، بالإضافة إلى 155 طالبًا بمعهد العلوم الإسلامية.