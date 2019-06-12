جولة لقيادات "الطيران" بمطار العاصمة الإدارية قبل أيام من افتتاحه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:

تفقد وفد من قيادات وزارة الطيران المدني، اليوم الأربعاء، مطار العاصمة الدولي تمهيدا للتشغيل التجريبي له خلال الفترة القادمة.

وخلال الجولة، تفقد الوفد صالتي السفر والوصول وكاونترات الجوازات والأسواق الحرة ومنطقة سير الحقائب ومهبط الطائرات وبرج المراقبة الجوية للوقوف على جاهزية المطار للتشغيل التجريبي، وتوافر كافة الجوانب الفنية واللوجستية والأمنية بالمطار بالشكل المطلوب.

وقالت وزارة الطيران في بيان اليوم، إن مطار العاصمة يساهم بشكل كبير في خدمة سكان شرق القاهرة ومدن الشروق وبدر وهليوبوليس والعاصمة الإدارية الجديدة ومدن محافظات القناة، كما سيدعم حركة السياحة والسفر فضلًا عن تخفيف التكدس التشغيلى لمطار القاهرة الدولي.

كما يساهم المطار بشكل كبير في تنمية منطقة السويس والعين السخنة التي تحتوى على الموانئ البحرية وهى (السويس – الأدبية – العين السخنة) التي تعد ملتقى للتجارة العالمية وقلعة للصناعة والاستثمار ومن مخطط لهذه المنطقة إقامة صناعات تكميلية ومناطق صناعية ولوجستية تحول المنطقة لمركز لوجيستى وصناعى عالمى ويخلق مناخا استثماريا إيجابيا يخدم الاقتصاد القومى المصرى.