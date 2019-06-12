مصر | وفاة سائق طرة المتسبب في حادث الأوتوستراد.. والنيابة: جار حصر الضحايا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفاة سائق طرة المتسبب في حادث الأوتوستراد.. والنيابة: جار حصر الضحايا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل نيابة المعادى التحقيق في واقعة وفاة وإصابة ٢٤ شخص في حادث مرورى مروع أعلي دائرى طرة، وكشفت تحقيقات النيابة أنها تجرى عملية حصر لعدد الضحايا والجثث المجهولة حاليا، وأن المتهم الرئيسي بالحادث وهو سائق أحد السيارتين الميكروباص والمتسبب في وقوع الحادث ضمن المتوفيين.

وأمرت نيابة المعادى، برئاسة المستشار تامر عاشور، وإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة، بالاستعلام عن الحالة الصحية الخاصة بمصابى حادث دائرى طرة، كما أنتقل فريق من النيابة لمناظرة جثامين الضحايا، وأمرت بتشريحها لبيان سبب الوفاة، وإعداد تقرير بها وتسليم الضحايا الذين تم التعرف عليهم لذويهم للدفن.

كما كلفت بندب فريق من الطب الشرعى لتحديد هوية الجثث المجهولة، وإبلاغ ذويهم.

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وكان الحادث قد وقع ظهر اليوم، بين سيارتي ميكروباص، تصادمت بهما سيارة ملاكي، وذلك في اتجاه حلوان عند منطقة طرة، بالقرب من سور الوحدة العسكرية الموجودة أسفل الكوبري.

ونتج عن الحادث مصرع 14، وإصابة 10 آخرين، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى حلوان العام، ومستشفى البنك الأهلي، وأدى الحادث إلى توقف حركة المرور بالأوتوستراد، ويفضل سلك طريق الكورنيش.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بوجود مصادمة بين سيارتي ميكروباص وأخرى ملاكي، وبالانتقال تبين أن التصادم وجها لوجه بسبب سير إحداهما في عكس الاتجاه، ودفعت إدارة المرور بالأوناش لرفع حطام الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة.