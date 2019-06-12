مصر | "بأسلوب المغافلة".. حبس سائق سرق مشغولات ذهبية و1500 جنيه بالمعصرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بأسلوب المغافلة".. حبس سائق سرق مشغولات ذهبية و1500 جنيه بالمعصرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت نيابة المعصرة قرار بحبس سائق " توك توك" 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاستيلاء على حقيبة خاصة بإحدى السيدات بداخلها مجموعة من المشغولات الذهبية.

وأدلت المجنى عليها أمام النيابة أنها أثناء خروجها من المنزل قامت باستيقاف "توك توك" لتوصيلها لشارع كورنيش النيل بدائرة القسم، وأضافت أثناء وصولها قام السائق بمغافلتها والاستيلاء على حقيبتها وكانت بداخلها مشغولات ذهبية ومبلغ مالى 1500 جنية ولاذ بالفرار.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المعصرة بلاغا من ربة منزل مقيمة بدائرة القسم بأنها إستقلت مركبة "توك توك" من منطقة سكنها صيلها لشارع لتو كورنيش النيل بدائرة القسم، وقاما بسرقتها بأسلوب المغافله.

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بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (سائق "توك توك "، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، سبق إتهامه فى قضية "سلاح أبيض").

بإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه حال إستقلاله مركبة "التوك توك" المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.