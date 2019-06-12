مصر | تأجيل محاكمة العصابة الدولية لتجارة المخدرات لجلسة 18 يوليو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة العصابة الدولية لتجارة المخدرات لجلسة 18 يوليو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة عصابة دولية بتهمة حيازة 3 مليون قرص مخدر كبتاجون، و4 أطنان حشيش بقصد الإتجار، وحيازة أجهزة اتصالات الثريا، لجلسة 18 يوليو للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار مدبولي كساب و بعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب وهيثم محمود عبد الرحيم وأمانة سر وائل عبد المقصود.

وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 4992 لسنة 2017 جنايات التجمع الأول قيام سليمان فهد الأحمد لبناني الجنسية، وعبد الرحمن سليمان فهد الأحمد لبنانى الجنسية، ومحمد عماد سليمان فهد الأحمد لبنانى الجنسية، وطلال منيعي سلامه سلمي مغربى الجنسية، وعلي طلال منيعي سلامه سلمي مغربى الجنسية، وعثمان فرج حميده جبريل مغربى الجنسية، وهشام انهناه مغربي الجنسية، والدهبي العروس مغربي الجنسية، بتكوين عصابة دولية بقصد الاتجار في جوهرين مخدرين الحشيش والمبفتالين داخل البلاد.

كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة جلب المواد المخدرة إلى داخل البلاد بدون ترخيص وبغير الأحوال المصرح بها قانونا، بالإضافة لانتاج واستخراج جوهر الحشيش، والشروع فى إنتاج واستخراج مخدر المبفتالين بدون ترخيص، وحيازة أجهزة هواتف الثريا بدون تصريح من الجهة الإدارية.