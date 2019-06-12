مصر | تفاصيل مداهمة ضباط مباحث التموين شركة استيراد وتصدير غير مرخصة

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كشفت تحريات اللواء مصطفي البكري مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة، عن تفاصيل مداهمة ضباط مباحث التموين بالقطاع، شركة إستيراد وتصدير غير مرخصة وضبط داخلها 25 ألف سماعة كمبيوتر، وتبين أنها محظور تداولها بالأسواق، وتم مصادرة المضبوطات.

كانت وردت معلومات لمدير وضباط مباحث التموين بقطاع أمن الجيزة، مفادها قيام صاحب شركة إستيراد وتصدير غير مرخصة، بإستيراد رسالة سماعات كمبيوتر غير مطابقة للمواصفات القياسية ومحظور تداولها بالأسواق، وبالعرض على اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وجه بسرعة ضبط المتحري عنه، ومداهمة الشركة المشار إليها ومصادرة مابداخلها.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة والإستعانة بالمصادر السرية، والتأكد من صحة ماورد من معلومات، تم إعداد مأمورية مكبرة من ضباط وأفراد الإدارة ومداهمة الشركة المشار إليها وضبط داخلها 25100 سماعة كمبيوتر، محظور تداولها وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وتم التحفظ على المضبوطات وحرر المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.