مصر | "من العياط لبني سويف".. كواليس إحباط بيع 3 أطنان دقيق مدعم في السوق السوداء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "من العياط لبني سويف".. كواليس إحباط بيع 3 أطنان دقيق مدعم في السوق السوداء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات رجال مباحث التموين بقطاع أمن الجيزة، عن تفاصيل إحباط ترويج طني ونصف الطن دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء، وتبين أنه تم ضبطهم محملين على سيارة قيادة سائق، بمركز العياط.

وأوضحت التحقيقات، أن السائق يقوم بتجميع الدقيق المدعم من المخابز، المتواجدة بجنوب محافظة الجيزة، وإعادة تعبئتها في أجولة أخري وبيعها لأصحاب المخابز الغير مرخصة، بباقي مناطق المحافظة، ومحافظة بني سويف، على أنه دقيق غير مدعم، محققا من ذلك أرباحا مادية هائلة.

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كان نجح رجال مباحث التموين بقطاع أمن الجيزة في إحباط ترويج طني ونصف الطن دقيق مدعم في السوق السوداء بعد ضبطهم بحوزة سائق بمركز العياط جنوب محافظة الجيزة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

ووردت معلومات للواء مصطفي البكري مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة مفادها قيام سائق بتجميع الدقيق المدعم من أصحاب المخابز المرخصة وبيعه في السوق السوداء محققا أرباحا مادية طائلة.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة والإستعانة بالمصادر السرية، والتأكد من صحة المعلومات الواردة تم إعداد مأمورية مكبرة والقبض عليه حال إستقلاله السيارة المشار إليها وبتفتيشها عثر بداخلها 2 طن و300 كيلو دقيق مدعم، وتم التحفظ على المضبوطات، وبمواجهة السائق أقر بما توصلت إليه التحريات، وتم التحفظ على المضبوطات وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.