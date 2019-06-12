أخبار مصر | محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوية العامة بحد أدنى 220 درجة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوية العامة بحد أدنى 220 درجة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الأستاذ محمد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، إن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اعتمد تنسيق القبول بمدارس الثانوي العام، بحد أدنى 220 درجة.

وكان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة اعتمد نتيجة نهاية العام للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2018-2019 بنسبة نجاح بلغت 82 % حيث تقدم لأداء الامتحان هذا العام "153126" طالب وطالبة نجح منهم "149932".