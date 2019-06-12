أخبار مصر | التضامن: عمالة الأطفال في مصر تبلغ مليون و600 ألف وفقًا لآخر إحصائية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التضامن: عمالة الأطفال في مصر تبلغ مليون و600 ألف وفقًا لآخر إحصائية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت سمية الألفي رئيسة الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، إنه وفقا لآخر إحصاء قامت به مصر وتم إجراؤه في 2010، وصدر في 2011، فعمالة الأطفال تبلغ مليون و600 ألف طفل عامل، مشيرة إلى أن مصر تحتاج حاليا لمسح شامل حديث.

وأضافت الألفي، خلال احتفالية منظمة العمل الدولية باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، أن الإحصائية أوضحت أن 83% من الأطفال العاملين يعملون في القطاع الريفي، وأن ثلثي هذا العدد من الذكور، موضحة أنه لابد أن نسلط الضوء على "لا لعمل الأطفال"، ونؤكد أن المكان الطبيعي للطفل لابد أن يكون في المدرسة.

وأشارت إلى أن عمل الطفل يعوقه عن تنمية مهاراته، ويدمر مستقبله، مضيفة أنه وفقا للمواثيق الدولية لحقوق الطفل في المادة 32، أنه من حق الطفل حمايته من الاستهلاك الاقتصادي، مؤكدة أن مصر كانت من أوائل الدول التي وقعت على هذه الاتفاقية.

وأكدت أن دور الوزارة لا يقتصر على مساندة الأطفال العاملين فقط، وإعادتهم للتعليم، بل الوقاية من الدخول لسوق العمل، وذلك من خلال برنامج تكافل وكرامة، والذي ترصد الدولة له نحو 14مليار جنيه سنويا، مؤكدة أن 72% من المستفيدين في البرنامج من الوجه القبلي، مشيرة أن من أهم أدوار الووارة هو تحسين مستوى المعيشة، وإغلاق منابع عمل الأطفال.

وأشارت إلى أن الوزارة تمتلك نحو 16 مركز لرعاية الأطفال العاملين، مهمتهم هي سحب الأطفال من سوق العمل، وإعادتهم للتعليم.

وناشدت الألفي، منظمة العمل الدولية بتبني مسح جديد خاص لمصر، وتوحيد واستثمار الجهود.

Advertisements

وتحتفل منظمة العمل الدولية باليوم العالمى لمكافحة عمل الأطفال لعام 2019، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع التضامن الاجتماعى والقوى العاملة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، تحت شعار "يجب ألا ينشغل الأطفال بالعمل فى الحقول، ولكن بتحقيق أحلامهم".

ويشارك بالاحتفالية 50 طفلا من الأطفال العاملين والأطفال المعرضين لخطر التسرب من التعليم والانخراط فى عمل الأطفال، حيث تهدف إلى رفع وعى الأطفال بأساسيات حقوق الطفل والمشكلات ذات الصلة بعمل الأطفال، وتشجيع الأطفال على الانتظام فى التعليم، ورفع وعيهم بسياسات وآليات الحماية.

وتهدف للمساهمة فى دعم أنشطة مركز الطفل العامل بشبرا الخيمة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى فى تأهيل الأطفال العاملين من خلال أنشطة تفاعلية مثل: الرسم، والمسرح، ومسرح العرائس وغيرها من الأنشطة.

وتأتى الاحتفالية فى إطار أنشطة المشروع الإقليمى "الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال فى سلاسل التوريد بأفريقيا" ACCEL Africa، والممول من قبل الحكومة الهولندية والذى يركز فى جمهورية مصر العربية على الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال فى سلاسل توريد القطن لما له من أهمية استراتيجية اقتصادية واجتماعية فى قطاعى الزراعة والصناعة.

ويهدف المشروع إلى دعم المؤسسات الوطنية والأطر القانونية للقضاء على عمل الأطفال وإضفاء الطابع المؤسسى على الحلول المبتكرة التى تعالج الأسباب الجذرية لعمل الأطفال بسلاسل التوريد.

ويسهم المشروع فى تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة فى مصر 2018-2025، والمساهمة فى تحقيق رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف 8.7 والذى يهدف إلى القضاء على كافة أشكال عمل الأطفال بحلول عام 2025.