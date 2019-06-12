أخبار مصر | مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة: من أهدافنا مكافحة عمل الطفل (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة: من أهدافنا مكافحة عمل الطفل (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال إريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إن احتفالية اليوم العالمي لمناهضة عمل الأطفال، تعطينا فرصة للتقييم وتحديد الأهداف وإعادة الالتزام بالعمل.

وأشار "أوشلان" خلال احتفالية المنظمة باليوم العالمي لمكافحة عمل الطفل بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، إلى أن عام ٢٠١٩ له أهمية خاصة لدي المنظمة، لأننا نعمل للقضاء علي عمل الأطفال منذ الأيام الأولي، مؤكدا أن القضاء علي تلك الظاهرة أحد المبادئ الأساسية للمنظمة، بالإضافة إلي إنهاء العمل القسري والتميز المرتبط بالعمل، وتعزيز حرية تكوين الجمعيات والمفاوضة الجماعية.

وتابع: خلال ١٠٠ عام شهدنا تقدما ملموسا بسبب الدعوة المكثفة والتعبئة الوطنية المدعومة بالإجراءات التشريعية والعملية، وبين عام ٢٠٠٠، ٢٠١٦ كان هناك انخفاض بنسبة ٣٨٪؜ في عمل الأطفال علي الصعيد العالمي.

كما حققت اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١٨٢لسنه ١٩٩٩ تصديقا عالميا من جانب الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية البالغ عددها ١٨٧ دولة.

وتابع الحكومة المصرية أعربت عن إرادتها السياسية القوية في معالجة عمل الاطفال، بإطلاق الخطة الوطنية لمكافحة أسوا أشكال عمال الاطفال ودعم الاسرة ٢٠١٨-٢٠٢٥.

وفي هذا السياق تعتمد منظمة العمل الدولية علي دوام واستمرار التنسيق الفعال مع الجهات المعنية والشركاء الاجتماعين من أجل المساهمة في تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوء أشكال عمل لأطفال ودعم الأسرة وتحقيق نتائج مرجوه للقضاء علي تلك الظاهرة.

Advertisements

وتحتفل منظمة العمل الدولية باليوم العالمى لمكافحة عمل الأطفال لعام 2019، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع التضامن الاجتماعى والقوى العاملة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، تحت شعار "يجب ألا ينشغل الأطفال بالعمل فى الحقول، ولكن بتحقيق أحلامهم".

ويشارك بالاحتفالية 50 طفلا من الأطفال العاملين والأطفال المعرضين لخطر التسرب من التعليم والانخراط فى عمل الأطفال، حيث تهدف إلى رفع وعى الأطفال بأساسيات حقوق الطفل والمشكلات ذات الصلة بعمل الأطفال، وتشجيع الأطفال على الانتظام فى التعليم، ورفع وعيهم بسياسات وآليات الحماية.

وتهدف للمساهمة فى دعم أنشطة مركز الطفل العامل بشبرا الخيمة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى فى تأهيل الأطفال العاملين من خلال أنشطة تفاعلية مثل: الرسم، والمسرح، ومسرح العرائس وغيرها من الأنشطة.

وتأتى الاحتفالية فى إطار أنشطة المشروع الإقليمى "الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال فى سلاسل التوريد بأفريقيا" ACCEL Africa، والممول من قبل الحكومة الهولندية والذى يركز فى جمهورية مصر العربية على الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال فى سلاسل توريد القطن لما له من أهمية استراتيجية اقتصادية واجتماعية فى قطاعى الزراعة والصناعة.

ويهدف المشروع إلى دعم المؤسسات الوطنية والأطر القانونية للقضاء على عمل الأطفال وإضفاء الطابع المؤسسى على الحلول المبتكرة التى تعالج الأسباب الجذرية لعمل الأطفال بسلاسل التوريد.

ويسهم المشروع فى تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة فى مصر 2018-2025، والمساهمة فى تحقيق رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف 8.7 والذى يهدف إلى القضاء على كافة أشكال عمل الأطفال بحلول عام 2025.