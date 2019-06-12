أخبار مصر | نائب رئيس "مستقبل وطن" عن منتدى شرم الشيخ: مجابهة الفساد على رأس أولويات الدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب رئيس "مستقبل وطن" عن منتدى شرم الشيخ: مجابهة الفساد على رأس أولويات الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد المُنعقد بمدينة شرم الشيخ، والذي يستمر على مدار يومين بمشاركة 51 دولة إفريقية و4 دول عربية بمبادرة مصرية أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء رئاسته وفد مصر في مؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي، يعكس إستراتيجية مصر في محاربة الفساد.

وأضاف منظور في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365"، أن مجابهة الفساد تأتي على رأس أولويات الدولة المصرية وخاصة خلال السنوات الأخيرة الماضية، مُؤكدًا أن هذا المنتدى سيكون له إيجابي في تشجيع الدول الإفريقية علي تبني سياسات واعتماد خطط عمل وبرامج تؤدي للقضاء علي الفساد، مُشيرًا إلى أن مصر حريصة كل الحرص على تبادل الخبرات مع دول أفريقيا في كافة المجالات.

كما أكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن المنتدى يمثل ملتقى مستداما للحوار بين دول القارة وتبادل المعلومات والخبرات والتوعية بشأن التدابير والتجارب الوطنية ذات الصلة بمواجهة الفساد تنفيذا للالتزامات القارية والدولية وكيفية تنمية قدرات الموارد البشرية في مختلف أوجه مكافحة الفساد، وتعزيز التنسيق الحكومي الإفريقي المتبني في هذا المجال، مُذكرًا أن نتيجة إستراتيجية مصر الوطنية لمكافحة الفساد منذ عام ٢٠١٤ أدت إلى تحسن ترتيب مصر فى مؤشر مدركات الفساد لعام ٢٠١٨، بنحو ١٢ مركزا.