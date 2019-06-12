أخبار مصر | 'الأعلى للإعلام' يستدعي عدد من رؤساء تحرير الصحف للتحقيق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الأعلى للإعلام' يستدعي عدد من رؤساء تحرير الصحف للتحقيق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة جمال شوقي، استدعاء محمود المملوك بصفته رئيس مجلس إدارة موقع القاهرة 24، بسبب عدد من التقارير التي نشرها الموقع تضمنت عدد من المخالفات الإعلامية، لتقديم المستندات التي تثبت صحة ما نشره.

كما قررت اللجنة أيضًا استدعاء هشام جاد رئيس مجلس إدارة موقع وجريدة الكلمة، بالإضافة إلى استدعاء رئيس مجلس إدارة موقع تواصل الإخباري، لتقديم مستنداتهما في الشكوى المُقدمة ضدهما من الشركة المصرية للاتصالات، تتهمهما ببث شائعات وأكاذيب تضر بأسهم الشركة في بورصة القاهرة ولندن، كما تضر بسمعة الشركة، بحسب الشكوى.

كما قررت اللجنة إلزام برنامج الافوكاتو المُذاع على قناة القاهرة والناس، بنشر رد أحد المواطنين الذين وصفهم البرنامج بأنه بلطجي.

وكانت عقدت اليوم، لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة جمال شوقي، اجتماعًا لها؛ للتحقيق في عدة شكاوى تلقتها اللجنة، ضد بعض مخالفات قنوات وصحف وإعلانات.