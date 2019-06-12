أخبار مصر | 'الأعلى للإعلام' يوقف إعلان كوكاكولا: يضر بالمنتخب المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الأعلى للإعلام' يوقف إعلان كوكاكولا: يضر بالمنتخب المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت اليوم، لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة جمال شوقي، اجتماعًا لها؛ للتحقيق في عدة شكاوى تلقتها اللجنة، ضد بعض مخالفات قنوات وصحف وإعلانات.

وأوصت اللجنة بالوقف الفوري لإعلان كوكاكولا على جميع الشاشات والمواقع الإلكترونية والصحف، بعد أن أثبتت تحقيقات اللجنة أن الإعلان يتضمن مشاهد تخالف قوانين الملكية الفكرية وحقوق الرعاية الخاصة ببطولة كأس الأمم الإفريقية وتضر بالمنتخب المصري، ومن المنتظر أن تعرض التوصيات على المجلس لاتخاذ قرار بشأنها.