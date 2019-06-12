شكرا لقرائتكم خبر عن منتج «الممر»: الشؤون المعنوية دعّمت الفيلم.. ونعكف على ترجمته للإنجليزية والفرنسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف هشام عبدالخالق، منتج فيلم الممر، عن كواليس إنتاج فيلم الممر.

وتابع «عبدالخالق» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»: «منذ فترة وأنا أطمح في إنتاج فيلم حربي عسكري يجسد بطولات القوات المسلحة، وتحمست أكثر بعد عام 2014، واستشهاد العديد من أبطال دفاعا عن أرض سيناء ضد الإرهاب».

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وأضاف «عبدالخالق»: «تواصلت مع المخرج شريف عرفة الذي يحلم منذ 25 عامًا لتقديم فيلم عربي، وأبلغته برغبتي»، مشيرًا إلى أن بطل فيلم الممر يعد رمزا يجسد أدوار رجال الصاعقة.

وأردف: «تواصلنا مع الشؤون المعنوية، وشجعونا بشكل إيجابي، ووفروا كافة الإمكانات المطلوبة»، لافتًا إلى أن بعض أصحاب دور العرض والموزعين المنافسين تعاملوا مع الفيلم بشكل تجاري.

وأشار إلى أنه اتخذ قرارًا بترجمة الفيلم إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، لعرضه بالخارج.