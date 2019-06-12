شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تعيّن «السبكي» مديرًا لمشروع التأمين الصحي الشامل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قرارًا بتكليف الدكتور أحمد حسين السبكي، مساعد وزير الصحة للرقابة والمتابعة، بالعمل مديرًا لمشروع التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى عمله الأصلي.

كما شمل القرار الذي حمل رقم (351 لسنة 2019) تكليف الدكتور مصطفى شعبان، نائب مدير مستشفى معهد ناصر، بالعمل نائبًا لمدير مشروع التأمين الصحي الشامل لشؤون المستشفيات، بالإضافة إلى عمله الأصلي.