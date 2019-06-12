شكرا لقرائتكم خبر عن «شكاوى الإعلام» توصي بوقف إعلان كوكاكولا.. واستدعاء رئيس تحرير «القاهرة 24» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الأربعاء، اجتماعا لها، برئاسة جمال شوقي، عضو المجلس، للتحقيق في عدة شكاوى تلقتها اللجنة ضد بعض مخالفات قنوات وصحف وإعلانات.

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وأوصت اللجنة- بحسب بيان- بالوقف الفوري لإعلان كوكاكولا على جميع الشاشات والمواقع الإلكترونية والصحف، بعد أن أثبتت تحقيقات اللجنة أن الإعلان يتضمن مشاهد تخالف قوانين الملكية الفكرية وحقوق الرعاية الخاصة ببطولة كأس الأمم الإفريقية وتضر بالمنتخب المصري، خاصةً أن الإعلان استعان بقميص المنتخب مما يضر بحقوق الرعاية، ومن المنتظر أن تعرض التوصيات على المجلس لاتخاذ قرار بشأنها.

وقررت اللجنة إلزام برنامج الأفوكاتو، المذاع على قناة القاهرة والناس، بنشر رد أحد المواطنين الذين وصفه البرنامج بأنه بلطجي.

كما قررت اللجنة استدعاء محمود المملوك بصفته رئيس مجلس إدارة موقع القاهرة 24 بسبب عدد من التقارير التي نشرها الموقع، والتي تضمنت عددًا من المخالفات الإعلامية لتقديم المستندات التي تثبت صحة ما نشره الموقع، وقررت أيضًا استدعاء هشام جاد، رئيس مجلس إدارة موقع وجريدة الكلمة، بالإضافة إلى استدعاء رئيس مجلس إدارة موقع تواصل الإخباري، لتقديم مستنداتهما في الشكوى المقدمة ضدهما من الشركة المصرية للاتصالات تتهمهما ببث شائعات وأكاذيب تضر بأسهم الشركة في بورصة القاهرة ولندن، كما تضر بسمعة الشركة، بحسب الشكوى.