شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بتعيين بعض الرؤساء بالنيابة العامة لدى محكمة النقض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارًا جمهوريًا رقم 285 لسنة 2019 بتعيين بعض رؤساء من الفئة «أ» والفئة «ب» بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.

وجاء القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية كالتالى: يعين رئيسا من الفئة «أ» بالنيابة العامة لدى محكمة النقض كل من هشام حسن الإمام الرئيس من الفئة «أ» بمحكمة دكرنس الابتدائية وشريف مجدى محمود طه أبوالعلا الرئيس من الفئة «أ» بمحكمة الفيوم الابتدائية وأحمد فرج موسى زاهر الرئيس من الفئة «أ» بمحكمة المنصورة الابتدائية.

وجاءت المادة الثانية من الفئة «ب» بالنيابة العامة لدى محكمة النقض كل من أحمد عبدالحميد كامل عبدالسميع الرئيس من الفئة «ب» بمحكمة أسيوط الابتدائية ومينا عبدالملك القمص مينا عبداللع الرئيس من الفئة «ب» بمحكمة أسيوط الابتدائية.