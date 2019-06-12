شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. استقبال محافظ جنوب سيناء لضيوف منتدى مكافحة الفساد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ضيوف المنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد المنعقد بالمركز الدولي للمؤتمرات بشرم الشيخ في الفترة من 12 إلى 13 يونيو 2019.

جاء على رأس الضيوف المشاركين الذين استقبلهم محافظ جنوب سيناء بالمنتدى الإفريقي كل من الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء العدل والاتصالات وبعض الوزراء والضيوف المشاركين في المنتدي.

«الإفريقي لمكافحة الفساد».. محافظ جنوب سيناء يستقبل ضيوف المنتدى بشرم الشيخ

«الإفريقي لمكافحة الفساد».. محافظ جنوب سيناء يستقبل ضيوف المنتدى بشرم الشيخ