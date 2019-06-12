شكرا لقرائتكم خبر عن «قومي المرأة» يكشف تفاصيل حملة «شهر بدور» لمواجهة ختان الإناث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الدكتورة سناء السعيد، عضو المجلس القومي للمرأة، تفاصيل حملة «شهر بدور» لمواجهة ظاهرة ختان الإناث.

وتابعت «السعيد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي دينا رامز، ببرنامج «ست الستات» على قناة «صدى البلد» «الحملة تستهدف القضاء على ظاهرة ختان الإناث نهائيا في جميع المحافظات، بالتعاون مع المجلس القومي للأمومة والطفولة»، مشيرة إلى أن الحملة تنظم حملات توعية بمشاركة واعظات وواهبات، وأخصائيين نفسيين.

وأردفت «الحملة تحاول إعادة تصحيح المفاهيم الشعبية الخاطئة المتسببة في انتشار ظاهرة ختان الإناث»، مشيرة إلى أن عدم انتشار ظاهرة ختان الإناث بالسعودية، ينفي ما يردده البعض حول وجود نصوص دينية تدعو إلى تنفيذها».