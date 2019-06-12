شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: هذا سر الهجوم الممنهج على الشيخ الشعراوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الهجوم المشبوه على الشيخ الراحل محمد متولى الشعراوى، وراءه خطة ممنهجة لضرب الثوابت الدينية والرموز الإسلامية، حتى لا تعرف الأجيال القادمة شيئًا عن الدين.

وأضاف الجندى، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، الأربعاء: «لازم الناس تعرف الهدف من الهجوم على الرموز وعلماء المسلمين»، محذرًا من الانسياق وراء هذه الخطط والترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعي، فالشيخ الشعراوى يعتبر إمامًا مجددًا، وليس معصومًا وله أخطاء، ولكنه من أعادنا إلى القرآن، وعمل صلح ما بين المجتمع واللغة العربية وعلم النفس، مؤكدًا أن الطعن فيه طعن في الوطن مصر.

واستطرد: «هؤلاء لماذا لا يهاجمون أم كلثوم وأحمد شوقى، لا يجرؤوا على هذا، هما عاوزين الأجيال ميحترموش علمائهم وبالتالى يكونوا بعيدين عن الدين».