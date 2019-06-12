شكرا لقرائتكم خبر عن خلال وجودهم في شرم الشيخ.. «توفيق» يجتمع بوزراء داخلية 8 دول (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وزراء الداخلية والأمن في دول (أوغنداـــ سيراليون ــــ الكونغو ـــ غانا ـــ بوروندى ـــ تشاد ـــ زامبيا- ليسوتو)، وذلك على هامش مشاركتهم بفعاليات المنتدى الإفريقى الأول لمكافحة الفساد الذي يعقد حالياً بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية رئيس الجمهورية.

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وبحسب بيان، الأربعاء، جرى خلال اللقاءات، استعراض عدد من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمـام المشتـرك، حيث أكد السادة الوزراء الضيوف على حرص أجهزة الشرطة في بلادهم على الاستفادة من الخبرات المصرية المشهود لها بالكفاءة في مجالات الأمن ومكافحة الفساد وجرائم المال العام، بالإضافة لتطلعهم إلى تعزيز قنوات الاتصال وآليات تبادل المعلومات، خاصة فيما يتصل بالكيانات الإرهابية وتتبع مصادر تمويلها.

وأعرب وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة نظرائه الأفارقة، مؤكداً حرص وزارة الداخلية الدائم على مد جسور التواصل مع الأجهزة الأمنية الإفريقية الشقيقة، انطلاقاً من إيمان كامل بأهمية دعم رسالة الأمن والاستقرار في دول القارة، مشيراً إلى أن الأوضاع الإقليمية الراهنة تستلزم تضافر الجهود الدولية لمحاصرة انتشار الإرهاب والأيديولوجيات المتطرفة، مؤكداً أن وزارة الداخلية المصرية على استعداد كامل للتعاون المشترك في مجالات التدريب وتبادل الخبرات والمعلومات في شتى مجالات العمل الأمنى، لاسيما مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية ومكافحة الفساد والجريمة المنظمة وغسل الأموال والجريمة الإلكترونية.

كما رحّب خلال مشاوراته مع الوزراء الأفارقة بتوسيع استفادة كوادر الشرطة الإفريقية من الإمكانيات الفنية والتدريبية المتاحة بأجهزة الشرطة المصرية، وإلحاقهم بالدورات التدريبية المتقدمة التي تعقدها الوزارة في كافة المجالات الشرطية المطلوبة، التزاماً من وزارة الداخلية بدعم أجهزة الأمن في الدول الإفريقية الشقيقة وإدراكاً منها لحجم التحديات الأمنية الملقاة على عاتقها، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الإفريقى بالاهتمام البالغ والانفتاح والتعاون مع دول القارة.

وزير الداخلية يستقبل نظرائه من عدد من دول أفريقيا

وزير الداخلية يستقبل نظرائه من عدد من دول أفريقيا

وزير الداخلية يستقبل نظرائه من عدد من دول أفريقيا

وزير الداخلية يستقبل نظرائه من عدد من دول أفريقيا

وزير الداخلية يستقبل نظرائه من عدد من دول أفريقيا

وزير الداخلية يستقبل نظرائه من عدد من دول أفريقيا

وزير الداخلية يستقبل نظرائه من عدد من دول أفريقيا