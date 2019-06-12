شكرا لقرائتكم خبر عن حقق ربع مليون جنيه في يومين.. تفاصيل القبض على أدمن صفحة للغش في الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن ضباط قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من ضبط «أدمن» صفحة بيع «أصغر سماعة بلوتوث في مصر لا ترى.. بأرخص الأسعار» للراغبين في الغش في امتحانات الثانوية العامة ببني سويف.

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وتلقى اللواء أشرف عز العرب، مدير الأمن، إخطارًا من المقدم أحمد محمد حبيب، الضابط بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيامه بضبط محمد ج. ح.س. 28 سنة، بكالوريوس تجارة مقيم بندر بني سويف لقيامه بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تسمي أصغر سماعة بلوتوث في مصر لا تري بأرخص الأسعار.

ونشر المتهم مشاركات على الإنترنت تتضمن الإعلان عن بيع سماعات صغيرة الحجم لاستخدامها في عملية الغش وتسريب أسئلة وإجابات الثانوية العامة، وإعلانه القيام بتسريب امتحان اللغة الانجليزية للثانوية العامة لمن قام بشراء تلك السماعات منه، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته (148) سماعة بلوتوث، وكمية كبيرة من كابلات U S B، ومبلغ مالي قدره (225000) مائتان وخمسة وعشرون ألف جنيه، وجهاز لاب توب، و(4) هاتف محمول.

وعلى الفور أمر مدير الأمن، بالتحفظ على المتهم والمضبوطات والتنسيق مع الأمن الوطني وفرع الأمن العام، وتحرير محضر بالواقعة رقم 2734 إداري القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.