شكرا لقرائتكم خبر عن راعى كنيسة الوادى الجديد يتبرع بأول صك أضحية.. والأوقاف: نسيج وطنى واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام نيافة الأنبا أرسانيوس راعى كنيسة الوادى الجديد والواحة أثناء زيارته لمدير مديرية أوقاف الوادى الجديد للتهنئة بعيد الفطر المبارك بشراء أول صك للأضحية من دفاتر صكوك مديرية أوقاف الوادى الجديد. وقالت وزارة الأوقاف، إن ذلك يأتى تأكيدًا على النسيج الوطنى المشترك الذى يجمع بين أبناء هذا الوطن.

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