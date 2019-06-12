شكرا لقرائتكم خبر عن موجز 6.. محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر.. ويشارك فى المران المسائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها إعلان إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطنى وصول محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزى، لمعسكر الفراعنة استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال لهيطة إن صلاح انضم للمعسكر، منذ قليل، وسيشارك فى التدريبات مع منتخب مصر مساء اليوم الأربعاء.. وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة 6 مساء..

محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر.. ويشارك فى المران المسائى





أعلن إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطنى وصول محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزى، لمعسكر الفراعنة استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال لهيطة إن صلاح انضم للمعسكر، منذ قليل، وسيشارك فى التدريبات مع منتخب مصر مساء اليوم الأربعاء.

العربية: توقيف 68 ضابطا من الإسلاميين فى محاولة الانقلاب العسكرى بالسودان





أفادت مصادر لقناة "العربية"، بأن 68 ضابطا تم توقيفهم ويخضعون للتحقيق بشأن المحاولة الانقلابية فى السودان.

"النقض" تؤيد إعدام المتهمين بحرق ملهى العجوزة الليلى

أيدت محكمة النقض الحكم بالإعدام على 4 متهمين فى قضية "حرق ملهى ليلى" بالعجوزة.

والمتهمون الأربعة المتورطون فى الحادث، هم كل من محمد عبد الرحمن تركى، وشهرته "المجنون"، ومحمد جمال محمد أبو اليزيد، وشهرته "ميكى"، ومحمد عماد محمد على، وشهرته "حماصة"، وأخيراً محمود سعدى على أحمد.

اعتراضا على اسم محمد.. مشجعو نادى إسرائيلى يصرون على تغيير لقب لاعب نيجيرى

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن مشجعى نادى "بيتار القدس" فى الدورى الإسرائيلى الممتاز، أصروا على "تغيير اسم" لاعب النادى الجديد، النيجيرى على محمد، أعتراضًا على لقب "محمد".

"الصحة" تعلن وفاة 14 مواطنا وإصابة 10 آخرين فى حادث تصادم بطريق الاوتوستراد

أكدت هيئة الإسعاف وفاة 14 مواطنا وإصابة 10 آخرين فى حادث تصادم سيارتين " ميكروباص" بطريق الاتوستراد، حلوان.

وأوضحت هيئة الإسعاف فى بيان أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 12 سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات البنك الأهلى، وحلوان العام، ومبرة المعادى، وجراحات اليوم الواحد بالبساتين.

عمليات الثانوية العامة: 10 حالات غش بامتحان اللغة الأجنبية الأولى اليوم

أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحانات الدور الأول، للعام الدراسى 2018/2019، فى اللغة الأجنبية الأولى بإجمالى 620 ألفاً و782 طالب/ طالبة داخل 1817 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.

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مصر تدين استهداف مليشيا الحوثى لمطار أبها الدولى جنوب السعودية

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأربعاء، استهداف ميليشيات الحوثي في اليمن لمطار أبها الدولي جنوب المملكة العربية السعودية بمقذوف صباح اليوم، مما أسفر عن إصابة 26 شخص من جنسيات مختلفة.

الجارديان: 60% من اللحوم لن تكون من الحيوانات المذبوحة بحلول 2040

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن معظم اللحوم التى سيتناولها الناس بحلول 2040 لن تكون من الحيوانات المذبوحة، حيث يتوقع تقرير أن يتم زراعة 60% من اللحوم داخل أحواض، أو أن يتم استبدالها بمنتجات نباتية تبدو مثل اللحوم وتحمل نفس مذاقها.

طالبة التبول اللإرادى بالمنصورة: المراقبة وزميلاتى أيدوا أقوالى وعاوزة حقى

أدلت الطالبة "م.ع.ف" بالفرقة الثالثة بقسم اليوناني واللاتيني بكلية الآداب بجامعة المنصورة، بأقوالها في تحقيقات كلية الحقوق بخصوص الواقعة التي تعرضت فيها لموقف محرج داخل لجنة الامتحان بسبب رفض رئيس اللجنة الدكتور "ش.ب"، مدرس بقسم الصحافة والإعلام الاستجابة لإلحاحها مرارا فى السماح لها بالدخول إلى دورة المياه، الأمر الذى أدى إلى تبولها لا إراديا داخل اللجنة.

طائرات هليكوبتر لغسل أبراج الكهرباء بـ 36 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل

وقعت المهندسة صباح مشالى، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، اليوم الأربعاء، عقدا مع شركة الخدمات البترولية الجوية PAS للقيام بأعمال غسيل الأبراج والخطوط ذات الجهد الفائق باستخدام الطائرات الهليكوبتر.

وأوضحت صباح مشالى، فى بيان لها أنه تم التعاقد مع الشركة لمدة عام قابلة للتجديد بموافقة الطرفين، وبلغت قيمة العقد حوالى 36 مليون جنيه مصرى.

السجن المؤبد لـ 32 متهما بقضية محاولة اغتيال الرئيس السيسى

قضت المحكمة المختصة، المنعقدة بطرة، بالسجن المؤبد لـ 32 متهما فى قضية محاولة اغتيال الرئيس السيسى، وولى عهد السعودية السابق، الأمير محمد بن نايف، فى القضية 148.

ونسبت النيابة للمتهمين، اتهامات باغتيال 3 قضاة بالعريش فى سيارة ميكروباص، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والتى أسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن.

مجلة إيطالية تروج لزيارة سيناء وتبرز اكتشاف قلعة عسكرية أثرية بها

أبرزت مجلة "توريزمو" الإيطالية اكتشاف قلعة عسكرية قديمة فى سيناء، يعود تاريخها إلى حوالى 664- 610 قبل الميلاد، فى عهد بسامتيك، وهو الأخير قبل الغزو الفارسى عام 525 قبل الميلاد.

وأشارت إلى أن القلعة العسكرية القديمة مبنية من الطوب اللين تعود إلى العصر الصاوى من الأسرة السادسة والعشرين.

ننشر حيثيات المؤبد لحسن مالك ونجله و5 آخرين بقضية الإضرار بالاقتصاد القومى

أودعت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا "طوارئ"، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، حيثيات حكمها القاضى بالسجن المؤبد لحسن مالك ونجله حمزة و5 آخرين، والمشدد 10 سنوات لثلاثة متهمين آخرين، وبراءة 14 متهما، فى اتهامهم بالإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، ووضع "مالك" و9 آخرين على قوائم الإرهاب.