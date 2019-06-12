شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور أحمد حسين السبكى مديرًا لمشروع التأمين الصحى الشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة الصحة قرارًا بتكليف الدكتور أحمد حسين شحاتة السبكى، مساعد وزير الصحة لشئون الرقابة والمتابعة بالعمل مديرًا لمشروع التأمين الصحى الشامل، وذلك بالإضافة إلى عمله الأصلى. كما قررت الوزارة، فى القرار الذى حمل رقم 351 لسنة 2019، تكليف الدكتور مصطفى شعبان نائب مدير مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج بالعمل نائبًا لمدير مشروع التأمين الصحى الشامل لشئون المستشفيات، بالإضافة إلى عمله الأصلى.

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