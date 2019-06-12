في مطاردة أمنية.. ضبط عاطل وراء سرقة محتويات سيارة بمنطقة النزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من ضبط ‏‫عاطل حال قيامه بارتكاب واقعة سرقة من داخل إحدى السيارات بمنطقة النزهة.

كانت البداية أثناء قيام قوة أمنية تابعة لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم، واشتبهوا بأحد الأشخاص حال تواجده داخل سيارة بها تلفيات عبارة عن كسر بالزجاج الجانبي، وحال مشاهدته للقوات قام بالفرار هرباً فقاموا بملاحقته وتمكنوا من السيطرة عليه وضبطه، وتبين أنه "عاطل، 55 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، سبق اتهامه في 30 قضية"، وبحوزته حقيبة بداخلها (جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" - مبلغ مالي - بعض الأوراق الخاصة).

وبمواجهته أقر بسرقة الحقيبة المضبوطة بحوزته من داخل السيارة المشار إليها بأسلوب "كسر الزجاج".

وأمكن التوصل للمجني عليه وباستدعائه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وتكثيف المرور الأمني لمتابعة الحالة الأمنية وضبط كل ما يخل بالأمن العام.