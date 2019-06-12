"أخفوه بحاوية تفاح".. لحظة ضبط 2 طن حشيش في الميناء (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، فيديو يبرز جهود الأجهزة الأمنية، خلال إحباط شحنة مخدرات وزنت قُرابة 2 طن من مخدر الحشيش، وأكثر من 5 مليون قرص مخدر لعقار الكبتاجون قادمة من إحدى الدول العربية عبر ميناء دمياط البحري، في واحدة من أكبر الضربات الأمنية ضد عمليات تهريب المخدرات داخل البلاد.

كانت تحريات ومعلومات أجهزة الوزارة (قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، والإدارة العامة لأمن الموانئ، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات)، أفادت اعتزام مسئولي إحدى الشركات الكائنة بدائرة مركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية-باستيراد (حاويتين) من إحدى الدول العربية مشمولها (تفاح)، وقيامهم بتهريب كمية كبيرة من مخدر الحشيش وعقار الكبتاجون المخدر ضمن مشمول الحاويتين، وقدومهما عبر ميناء دمياط البحري.

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لجرد وفحص مشمول الحاويتين أسفرت أعمالها عن ضبط، 9320 طربة من مخدر الحشيش وزنت 1 طن و 866 كيلو جرام "واحد طن وثمانمائة وستة وستون كيلو جرام، 5,498,000 خمسة ملايين وأربعمائة وثمانية وتسعون ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر.

وتمكنت جهود أجهزة الوزارة من تحديد أفراد التشكيل العصابي ضم "7 يحمل ثلاثة منهم جنسية إحدى الدول العربية"، والقائمين على جلب وتهريب شحنة المواد المخدرة .

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وبسؤال المستخلص الجمركي المفوض من قبل صاحب الشأن، أقر بصحة واقعة الضبط، ونفى علمه بما تحويه الشحنة.

كما تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط "أحد أفراد التشكيل، صاحب شركة للتجارة الخارجية، ومقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية"، حال تواجده بدائرة مركز شرطة دمياط.

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بحوالي (115,000,000) مائة وخمسة عشر مليون جنيهاً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق، وجارى تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهمين الهاربين.