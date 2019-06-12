دماء على الأسفلت.. حوادث الطرق تحصد أرواح 47 شخصًا في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

حوادث طرق بالجملة خلفت وراءها ضحايا فارقوا الحياة، وآخرين يتلقون العلاج داخل المستشفيات في مختلف المحافظات، فعلى مدار أسبوع حدثت 14 واقعة أسفرت عن وفاة 47 شخصًا، وإصابة 90 آخرين.

جاء على رأس أسباب تلك الوقائع اختلال عجلة القيادة، وعدم تمكن السائقين من السيطرة على مقود السيارة، ويستعرض "الخليج 365" خلال التقرير التالي أبرز حوادث الطرق في أسبوع.

تصادم 3 سيارات أعلى كوبري طرة

لقي 14 شخصًا مصرعهم، وأصيب 8 أخرين في حادث تصادم 3 سيارات بطريق الأوتوستراد في طرة منطقة حلوان.

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انقلاب سيارة عمالة زراعية بالبحيرة

لقي 8 أشخاص مصرعهم، وأصيب 16 آخرين، في تصادم وانقلاب سيارة محملة بالعمالة اليومية في ترعة الحاجر، بمركز حوش عيسى، بالبحيرة.

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تصادم سيارة ميكروباص وملاكي في أسوان

لقي 7 أشخاص مصرعهم، وأصيب 16 آخرين، في حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي، بمدخل قرية بنبان التابعة بمركز دراو في محافظة أسوان.



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انقلاب سيارة على طريق أجا بالدقهلية

لقي 6 أشخاص مصرعهم بينهم ٤ أطفال، اثر حادث انقلاب سيارة ملاكي علي طريق "أجا-ميت غمر " بمحافظة الدقهلية.

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انقلاب سيارات "زفة" بترعة بسوهاج

لقي 3 أشخاص بينهم عريس، مصرعهم غرقًا، وأصيب 2 آخرين بكسور وجروح متفرقة بالجسم، عقب انقلاب سيارات زفة عرس في ترعة بدائرة مركز طهطا، شمالي محافظة سوهاج.

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تصادم 3 سيارات أعلى المحور

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون، إثر حادث تصادم أعلى محور 26 يوليو.

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حادث سير بسوهاج

لقي 3 مواطنين مصرعهم وأصيب اثنين آخرين بكسور وجروح متفرقة بالجسم، في حادث تصادم سيارتين دائرة مركز المنشأة، جنوبي محافظة سوهاج.

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تصادم دراجة بخارية بسيارة ملاكي في الفيوم

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرين في حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة ملاكي، بطريق بحيرة قارون السياحي بمحافظة الفيوم.

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مصرع زوجين في حادث بطريق الضبعة

لقي زوجان مصرعهما وأصيب 4 من أفراد أسرتهما إثر انقلاب سيارة ملاكي، كانوا يستقلونها بطريق " الضبعة - وادي النطرون" عند الكيلو ١٣٥ اتجاه القاهرة، بمحافظة البحيرة.

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انقلاب ميكروباص بطريق "بلبيس – العاشر"

لقي شاب، مصرعه، فيما أصيب 9 آخرين بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر انقلاب سيارة "ميكروباص" بطريق "بلبيس – العاشر من رمضان" وذلك بالقُرب من مدخل مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

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إصابة 9 من أسرة واحدة في حادث بالوادي الجديد

أصيب 9 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق أبو منقار الداخلة بمحافظة الوادي الجديد بالقرب من نقطة الكيلو 65 وجرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

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انقلاب سيارة على طريق "مصر – الإسماعيلية" الصحراوي

أصيب 9 أشخاص، بينهم أطفال، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر انقلاب سيارة "ميكروباص" يستقلونها بطريق "مصر الإسماعيلية" الصحراوي، بالقرب من مدخل "الشروق 1".

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انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي بسوهاج

أصيب 6 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسم، في حادث انقلاب سيارة أجرة على الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم، بمحافظة سوهاج.

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انقلاب سيارة بحدائق الأهرام

أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة "سوزوكي" بمنطقة حدائق الأهرام.

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