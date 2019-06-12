توفيق يستقبل عددًا من وزراء داخلية إفريقيا: على استعداد كامل للتعاون-(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وزراء الداخلية والأمن في دول "أوغندا، سيراليون، الكونغو، غانا، بوروندي، تشاد، زامبيا، ليسوتو" وذلك على هامش مشاركتهم بفعاليات المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد الذي يُعقد حالياً بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية رئيس الجمهورية.

واستعرض خلال اللقاءات عدد من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمـام المشترك، وأكد الوزراء الضيوف على حرص أجهزة الشرطة في بلادهم على الاستفادة من الخبرات المصرية المشهود لها بالكفاءة في مجالات الأمن ومكافحة الفساد وجرائم المال العام، بالإضافة لتطلعهم لتعزيز قنوات الاتصال وآليات تبادل المعلومات، وبخاصة فيما يتصل بالكيانات الإرهابية وتتبع مصادر تمويلها.

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وأعرب توفيق، عن ترحيبه بزيارة نظرائه الأفارقة.. مؤكداً حرص وزارة الداخلية الدائم على مد جسور التواصل مع الأجهزة الأمنية الإفريقية الشقيقة، انطلاقاً من إيمان كامل بأهمية دعم رسالة الأمن والاستقرار في دول القارة، مشيراً إلى أن الأوضاع الإقليمية الراهنة تستلزم تضافر الجهود الدولية لمحاصرة انتشار الإرهاب والأيديولوجيات المتطرفة.

وأكد وزير الداخلية على استعداد كامل للتعاون المشترك في مجالات التدريب وتبادل الخبرات والمعلومات في شتى مجالات العمل الأمني، لاسيما مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية ومكافحة الفساد والجريمة المنظمة وغسل الأموال والجريمة الإليكترونية.

ورحب الوزير خلال مشاوراته مع الوزراء الأفارقة بتوسيع استفادة كوادر الشرطة الإفريقية من الإمكانيات الفنية والتدريبية المتاحة بأجهزة الشرطة المصرية، وإلحاقهم بالدورات التدريبية المتقدمة التي تعقدها الوزارة في كافة المجالات الشرطية المطلوبة، التزاماً من وزارة الداخلية بدعم أجهزة الأمن في الدول الإفريقية الشقيقة وإدراكاً منها لحجم التحديات الأمنية الملقاة على عاتقها، وذلك في إطار توجيهات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الإفريقي بالاهتمام البالغ والانفتاح والتعاون مع دول القارة.