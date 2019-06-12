ضبط فرد أمن وراء سرقة خزينة خاصة بإحدى النقابات بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بسرقة خزينة تحتوي على مبلغ مالي وأوراق خاصة بإحدى النقابات.

كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة من مدير مالي بالشئون العلاجية بإحدى النقابات بدائرة القسم، باكتشافه سرقة الخزينة الحديدية الخاصة بالنقابة، وبداخلها (مبلغ مالي، أوراق خاصة بالنقابة محل عمله، طابعة كمبيوتر).

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وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص المترددين على محل الواقعة تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة فرد الأمن الخاص المنوط به تأمين مقر النقابة - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق" حيث استغل ترك النافذة الخاصة بمكتب المدير المالي مفتوحة، وتمكن من الدخول وإتلاف وصلات كاميرات المراقبة والاستيلاء على المسروقات المشار إليها، وتم بإرشاده ضبط "جزء من المبلغ المالي من متحصلات الواقعة، الطابعة والأوراق المستولى عليها، بمسكنه، وأقر بإنفاقه باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وكذا ضبط الخزينة المستولى عليها بمكان تخلصه منها بمنطقة جزيرة الذهب الكائنة بنطاق محافظة الجيزة، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة في كسر الخزينة (جاكوش، مفك، صاروخ".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.