حريق بسيارة نقل يصيب محور الأوتوستراد بشلل مروري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: اندلع حريق في سيارة نقل "تريلا" أعلى محور الأوتوستراد بالقرب من سجن 15 مايو، مما تسبب في حدوث شلل مروري. تلقى مسئول غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من شرطة النجدة، بنشوب حريق بسيارة نقل، بطريق الأوتوستراد، وتم الدفع بسيارات إطفاء لإخماد الحريق. جدير بالذكر بأن طريق محور الأوتوستراد قد شهد صباح اليوم الأربعاء حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص وآخري ملاكي لقي خلاله 14 شخصا مصرعهم وأصيب 8 آخرون.

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