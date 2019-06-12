محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:
قبلت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، الطعن المقدم من 3 متهمين على الحكم الصادر بحقهم بالسجن 7 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"بحرق سيارة شرطة بحداق حلوان"، وأيدت المحكمة براءة المتهمين.
كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، قضت في وقت سابق، بمعاقبة 9 متهمين بالسجن المشدد 15 عاما، كما قضت بمعاقبة 4 متهمين آخرين بالسجن المشدد 7سنوات، وقضت بمعاقبة متهم واحد آخر بالسجن 5 سنوات، في قضية حرق سيارة شرطة بمنطقة حدائق حلوان في شهر مارس 2014.
تعود أحداث القضية إلى عام 2014 حيث أحالت النيابة المتهمين للمحاكمة بتهمة قيامهم بالتجمهر وقطع الطريق، وإحراق سيارة شرطة تابعة لقسم حلوان.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد قبول طعنهم.. براءة 3 متهمين بحرق سيارة شرطة في حدائق حلوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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