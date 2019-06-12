بالأسماء.. السيسي يصدر قرارًا بترقية 174 وكيلاً للنيابة العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: نشرت الجريدة الرسمية، في عددها اليوم الأربعاء، قرارًا للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بترقية 174 مساعدًا للنيابة العامة من معاوني النيابة العامة. وفيما يلي نص القرار..

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