قراران جمهوريان بتعيين 106 وكلاء لرئيس مجلس الدولة و27 مندوبًا مساعدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: نشرت الجريدة الرسمية، في عددها اليوم الأربعاء، قراراين لرئيس الجمهورية بتعيين 106 وكلاء لرئيس مجلس الدولة و27 مندوبًا مساعدًا بمجلس الدولة. وفيما يلي نص القرارين..

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