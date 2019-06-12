ننشر أسعار جهاز استقبال "تايم سبورت" لمشاهدة أمم أفريقيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
طرحت الهيئة الوطنية للإعلام من خلال إحدى شركاتها، اليوم، جهاز استقبال البث الرقمي للترددات الأرضية، والذي يساعد المشاهد المصري على مشاهدة قناة تايم سبورتس التي تبث بطولة أمم أفريقيا بجودة عالية أرضيًا كالفضائي تمامًا.
وحصل الخليج 365 على الصور الأولى لكل من نوعي الإريال الخاص باستقبال الترددات سواء الخارجي أو الداخلي، والذي تم طرحه في السوق من خلال الوكلاء والموزعين.
وقال مصدر بالهيئة الوطنية للإعلام بمصراوي، إن سعر الإريال الداخلي يبلغ 400 جنيه، والخارجي 700 جنيه، ويُستخدم إريال خارجي لو كان التليفزيون في دور أرضي أو مكان به تردد ضعيف، بينما يتم استخدام إريال داخلي لو كان المكان مفتوحًا وبه الشبكة قوية، أو في الأدوار العليا.
وأشار المصدر إلى أن ارتفاع سعر الجهاز إلى حد ما يأتي بسبب ارتفاع سعر استيراده من الخارج وكذلك قيمة الجمارك التي فُرضت عليه باعتباره جهازًا إلكترونياً لإدخاله للسوق المصرية، وهو ما تم منذ أيام قليلة.
وتأتي أهمية الجهاز في ضبط التردد الأرضي لقناة تايم سبورت التي تم إطلاقها من جانب الهيئة الوطنية للإعلام، لبث فعاليات أمم أفريقيا التي تقام في مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.
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