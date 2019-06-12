السيسي يصدر قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والخارجي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: نشرت الجريدة الرسمية، في عددها اليوم الأربعاء، قرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والخارجي. وبحسب القرار تنقل بعض اختصاصات الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري إلى جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والخارجي.

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