تعيين أحمد السبكي مديرًا للتأمين الصحي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أصدرت وزيرة الصحة، قرارًا بتكليف الدكتور أحمد حسين السبكي، مساعد وزير الصحة للرقابة والمتابعة، بالعمل مديرًا لمشروع التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى عمله الأصلي.

كما شمل القرار الذي حمل رقم (351 لسنة 2019)، بتكليف الدكتور مصطفى شعبان، نائب مدير مستشفى معهد ناصر، بالعمل نائبًا لمدير مشروع التأمين الصحي الشامل لشؤون المستشفيات، بالإضافة إلى عمله الأصلي.

ومن المقرر البدء في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل مطلع يوليو المقبل، في بورسعيد كأولى محافظات المرحلة الأولى لتطبيق القانون الجديد.